Два человека погибли при ударе ВСУ по мосту в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ моста в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Всего пострадало девять мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, суммарно украинскими военными было выпущено три ракеты HIMARS. Одну из них удалось сбить.

Ранее Рогов сообщал, что удар был нанесен днем в воскресенье. Целью ракет был железнодорожный мост через реку в селе Светлодолинское Мелитопольского района. В момент обстрела на мосту шли ремонтные работы.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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