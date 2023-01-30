Два человека пострадали в результате обстрела Безлюдовки под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела села Безлюдовка в Белгородской области пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших – мужчины с осколочными ранениями и контузией", – написал он.

На место происшествия выехали оперативные службы города, в том числе специалисты медсектора.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в Белгородской области село Карабаново. Попавший в дом снаряд спровоцировал возгорание. При этом о пострадавших не сообщалось.

С начала специальной военной операции из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 25 мирных жителей. Еще 96 человек получили ранения. Губернатор проинформировал, что родным пострадавших и погибших выплачивают материальную помощь.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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