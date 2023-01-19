09:53Происшествия
ПВО отразила ракетный удар ВСУ под Брянском
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины по Унечскому району Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена", – сообщил он.
Богомаз уточнил отсутствие пострадавших в результате происшествия. Районная инфраструктура не повреждена. Работу на месте ведут оперативные службы.
Ранее украинские военнослужащие совершили обстрел села Кистер под Брянском. Обстрел привел к нарушению электроснабжения населенного пункта. Пострадавших не было.
Позже над Клинцовским районом Брянской области ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У". В результате происшествия никто не пострадал.
Новости часа: системы ПВО сбили ракету ВСУ под Брянском
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