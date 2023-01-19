ПВО отразила ракетный удар ВСУ под Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины по Унечскому району Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена", – сообщил он.

Богомаз уточнил отсутствие пострадавших в результате происшествия. Районная инфраструктура не повреждена. Работу на месте ведут оперативные службы.

Ранее украинские военнослужащие совершили обстрел села Кистер под Брянском. Обстрел привел к нарушению электроснабжения населенного пункта. Пострадавших не было.

Позже над Клинцовским районом Брянской области ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У". В результате происшествия никто не пострадал.



Новости часа: системы ПВО сбили ракету ВСУ под Брянском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!