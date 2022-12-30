ВСУ обстреляли село Кистер Брянской области

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. В результате обстрела повреждено электроснабжение", – написал он.

Богомаз отметил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения после того, как оперативные службы завершат работу.

Ранее сообщалось, что власти Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в регионе. Так, желтый уровень будет действовать в регионе 15 суток с 14:00 4 января 2023 года.

До этого в Клинцовском районе Брянской области сработала система противовоздушной обороны. В результате работы ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. Население района и инфраструктура не пострадали.

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