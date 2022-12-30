В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности на 15 суток

Фото: телеграм-канал Readovka

Власти Брянской области продлили еще на 15 суток действие высокого уровня террористической опасности в регионе. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

"На территории Брянской области с 14:00 4 января 2023 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", – говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности власти региона ввели 11 апреля, а затем неоднократно продлевали.

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В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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