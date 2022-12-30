Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: телеграм-канал "ЧП/Севастополь"

В пятницу, 30 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

"Наши военные, как всегда, сработали четко", – написал Развожаев.

Губернатор также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее система ПВО сработала в Клинцовском районе Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате работы системы противовоздушной обороны были сбиты беспилотные летательные аппараты.

Население района и инфраструктура не пострадали.



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