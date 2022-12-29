Система ПВО сработала в Клинцовском районе под Брянском

Фото: ТАСС/Ariel Schalit/АР

В Клинцовском районе Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"На территории Клинцовского района работает наша система ПВО", – сообщил глава региона.

В результате работы российских ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. Население района и инфраструктура не пострадали, уточнил Богомаз.

Ранее Суземский район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате инцидента в районе фиксировались нарушения подачи электроснабжения. Пострадавших не было.

До этого система ПВО сработала под Курском. Жители и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.



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