ВСУ ночью обстреляли город Клинцы в Брянской области

Фото: AP/Bernat Armangue

Украинские военные в ночь на вторник, 13 декабря, совершили обстрел города Клинцы в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

По его словам, ракета была сбита российскими силами противовоздушной обороны.

"Ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в настоящее время на месте падения обломков снаряда работают оперативные службы.

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