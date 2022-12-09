17:40Происшествия
ВСУ обстреляли хутор Панков под Белгородом
Фото: телеграм-канал ''Настоящий Гладков"
Хутор Панков в Белгородской области был обстрелян со стороны Украины. Информацией об этом поделился губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения одного частного домовладения. Там снаряд пробил крышу и хозпостройки.
Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, а сотрудники администрации проводят подомовой обход территории.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.
В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин
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