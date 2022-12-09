ВСУ обстреляли хутор Панков под Белгородом

Фото: телеграм-канал ''Настоящий Гладков"

Хутор Панков в Белгородской области был обстрелян со стороны Украины. Информацией об этом поделился губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения одного частного домовладения. Там снаряд пробил крышу и хозпостройки.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, а сотрудники администрации проводят подомовой обход территории.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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