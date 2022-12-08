ВСУ обстреляли поселок в Яковлевском районе Белгородской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Информацией об этом поделился в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших из-за обстрела среди мирных жителей не обнаружено. Гладков заявил, что в результате атаки была повреждена линия электропередачи из-за попадания осколка снаряда.

На территории происшествия работают аварийные бригады. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее Гладков рассказал, что российская система ПВО сбила ракету ВСУ над селом Казначеевка в Белгородской области. Пострадавших из-за происшествия не зафиксировано.

На тот момент без света частично остались села Казинка, Казначеевка, а также хутора Михайловка и Леоновка.

В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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