ВСУ обстреляли поселок Белая Березка под Брянском

Фото: телеграм-канал SHOT

Украинские военные нанесли удар по поселку Белая Березка в Брянской области, обстрел привел к нарушению электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела ВСУ территории поселка Белая Березка Трубчевского района повреждено электроснабжение. В поселке отсутствует электричество", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Богомаза, специалисты приступят к ремонтным работам, когда прекратятся обстрелы. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее один человек погиб в результате обстрела села Устинки в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе своего дома в момент прилета первых снарядов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!