ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки частично нарушено электроснабжение. Никто из людей не пострадал.

В своем телеграм-канале Богомаз сообщил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам сразу, как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка. В результате атаки были повреждены жилые дома, спортивный зал университета, оптика и корпус больницы имени Калинина.

Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов, обстрел больницы, по предварительным данным, велся ракетами повышенной силы EXP-122 словацкого производства.

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