ВСУ обстреляли село Гуево Курской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений", – пояснил он.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Старовойт сообщил, что над Курским районом сработала система противовоздушной обороны. Пострадавших и каких-либо разрушений не было.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!