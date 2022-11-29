ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Обстрелы произошли в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. При этом были зафиксированы небольшие повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке обнаружили сломанную кровлю на одном из заводов. Также был поврежден газопровод и линии электропередачи.

"Аварийные службы устраняют неисправности. Подомовой обход территорий продолжается", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли села Старый Хутор и Бирюч, а также поселок Ленинский. Уточнялось, что никто из людей не пострадал. В нескольких зданиях населенных пунктов были выбиты окна, посечены кровли и заборы.



В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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