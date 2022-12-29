ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом – губернатор

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинские снаряды в небе над Белгородом и Белгородским районом, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, фрагмент одного из снарядов упал на развязку автодороги Комсомольский–Майский. На месте падения обломка произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано силами МЧС.

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