Губернатор Белгородской области сообщил о ранении подростка в селе Щетиновка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четырнадцатилетний подросток наступил на взрывоопасный предмет и получил ранение в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации неустановленного предмета школьник получил повреждения стопы и лица. Его госпитализировали в областную детскую больницу. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое, он находится в реанимации.

Гладков напомнил, что семьи вывозят детей на безопасное расстояние из-за регулярных обстрелов.

"Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности", – подчеркнул губернатор.

Глава региона попросил взрослых уделить особое внимание детям в новогодние праздники и детские каникулы. По его словам, детям нужно объяснить, что нельзя брать в руки опасные предметы и ходить в незнакомые места на приграничной территории. Он призвал объяснить детям, что если они что-то заметили, то им стоит отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Ранее Гладков рассказал об обстреле хутор Панков Шебекинского городского округа. По его словам, в результате никто не пострадал, но в двух частных домах осколки снаряда выбили окна.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!