12:27Происшествия
Округ Шебекино Белгородской области остался без электроснабжения после обстрела ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В результате обстрела Вооруженных сил Украины городского округа Шебекино было нарушено электроснабжение. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате инцидента около 14 тысяч жителей были лишены света.
"Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", – сообщил Гладков.
До этого в результате обстрела Белгорода и Белгородской области погиб один человек и пострадали 10. 7 пострадавших после осмотра медиками были отправлены домой, остальным оказывалась необходимая помощь.
На фоне обстрелов ВСУ белгородские власти создали в регионе информационный центр для жителей, которые могут обратиться по вопросам повреждений домов из-за атак. Как сообщил первый замглавы администрации города Валентин Демидов, обратившиеся смогут получить размещение в гостиницах.
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