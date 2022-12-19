Округ Шебекино Белгородской области остался без электроснабжения после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела Вооруженных сил Украины городского округа Шебекино было нарушено электроснабжение. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате инцидента около 14 тысяч жителей были лишены света.

"Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", – сообщил Гладков.

До этого в результате обстрела Белгорода и Белгородской области погиб один человек и пострадали 10. 7 пострадавших после осмотра медиками были отправлены домой, остальным оказывалась необходимая помощь.

На фоне обстрелов ВСУ белгородские власти создали в регионе информационный центр для жителей, которые могут обратиться по вопросам повреждений домов из-за атак. Как сообщил первый замглавы администрации города Валентин Демидов, обратившиеся смогут получить размещение в гостиницах.



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