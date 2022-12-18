В Белгороде создали информационный центр для жителей домов, пострадавших из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал ''Белгород №1''

Белгородские власти создали информационный центр для обращений жителей домов, которые были повреждены из-за атак украинской стороны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал первый замглавы администрации города Валентин Демидов.

По его словам, жителям таких домов предоставят места в гостинице. Сам информационный центр развернут на территории сегодняшнего происшествия у дома № 9 на улице Славянской.

"Сегодня и завтра жители домов, пострадавших в результате обстрела, могут обратиться туда по всем вопросам: повреждение имущества, размещение в гостинице, сроки ремонтных работ", – написал Демидов.

На данный момент территорию с последствиями атаки оцепили, местные власти организовали охрану жилых зданий до окончания ремонтных мероприятий. По информации Демидова, специалисты сейчас проводят поквартирный обход для составления точной картины всех повреждений.

В результате обстрела украинскими военнослужащими, в Белгородской области скончался один человек и еще один получил травмы. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в столице региона было зафиксировано четверо пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Были повреждены жилые дома, в том числе в частном секторе, а также автомобили.

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