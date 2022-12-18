Один человек погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал ''Настоящий Гладков''

Один человек погиб и один пострадал в результате обстрела Белгородской области со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший", – написал он в своем телеграм-канале.

До этого появилась информация о срабатывании системы ПВО в районе Белгорода и в области.

По словам Гладкова, в столице региона четверо пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. В одном из домов "чудом не пострадали" двое детей, добавил чиновник.

В результате обстрела повреждены жилые дома, в том числе в частном секторе, а также автомобили. В настоящее время продолжается подомовой обход граждан.

Ранее власти Белгородской области попросили помощи федерального центра для восстановления разрушенных из-за обстрелов ВСУ объектов. В результате атак пострадали местные школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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