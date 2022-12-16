Власти Белгородской области обратились за федеральной помощью для восстановления региона

Фото: kremlin.ru

Власти Белгородской области просят помощи федерального центра для восстановления разрушенных из-за обстрелов Украины объектов инфраструктуры и жилых домов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На следующий год понимаем, что будет достаточно непросто, без помощи федерального центра нам не обойтись <…> Помощь нам нужна из федерального центра на восстановление дорожного полотна, помощь в восстановлении социальных объектов — разрушены Украиной школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта", – заявил он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что особенно остро вопрос о предоставлении федеральной помощи стоит в тех населенных пунктах, где объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, он подчеркнул важность строительства новых учреждений здравоохранения.

Ранее губернатор региона сообщал об обстреле Украиной села Новая Таволжанка в Белгородской области. Один из снарядов попал в подвал местной школы, никто не пострадал.

До этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Безымено в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Снаряд попал в крышу частного дома, при этом никто не пострадал. Семью, проживавшую в разрушенном доме, переселили в безопасное место.

Один ребенок пострадал при обстреле ВСУ Шебекина в Белгородской области

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