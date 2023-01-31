ВСУ обстреляли село Ломаковка в Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Вооруженные силы Украины нанесли удар из минометов по селу Ломаковка в Брянской области, никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам. К счастью, пострадавших нет", – написал он.

По словам Богомаза, повреждения получили частные домовладения, памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны и магазин. Кроме того, в поселке нарушено электроснабжение.

"На месте работают экстренные и оперативные службы", – добавил он.

Ранее система противовоздушной обороны отразила ракетный удар Вооруженных сил Украины по Унечскому району Брянской области. В результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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