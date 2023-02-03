Один человек погиб в результате взрыва автомобиля в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Власти Запорожской области сообщили о взрыве, который прогремел в Энергодаре. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, взрыв был слышен в пятом микрорайоне города в 07:50.

"Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек", – говорится в его публикации.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание удалось ликвидировать.

От мощного взрыва в ближайших домах вылетели окна, была полностью уничтожена еще одна машина.

В настоящий момент специалисты обследуют территорию, чтобы не допустить повторного теракта.

По предварительным данным регионального ГУ МВД, погибший был сотрудником полиции.

Ранее силовые структуры Запорожской области заявили, что крупный тайник с оружием обнаружен в доме украинского казачьего генерала в Энергодаре. По данным правоохранительных органов, он обустроил у себя дома схрон с оружием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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