МККК отреагировал на удары ВСУ по больнице в Новоайдаре

Фото: ТАСС/Александр Река

Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор рассказала, что в организации знают об атаке, которая была совершена на больницу в Новоайдаре в ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.

"МККК осведомлен об ударах по Новоайдарской больнице в Луганской области, где у нас есть офис и развернуты бригады", – сообщила она.

Сатор обратила внимание на то, что обстрелы медучреждений и гражданской инфраструктуры приводят к тому, что обычные мирные жители не могут получить жизненно важные услуги. Такая обстановка угрожает их жизни, подчеркнула представитель организации.

28 января украинская сторона обстреляла из HIMARS медучреждение в поселке Новоайдар в ЛНР. В СК РФ заявили, что в результате удара скончались 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью пациентов после атаки ВСУ по зданию районной больницы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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