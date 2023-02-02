ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В министерстве обороны РФ рассказали о потерях украинской армии на краснолиманском направлении. Ведомство написало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Российская группировка войск "Центр" провела успешное наступление на данном участке фронта. Нанести серьезный удар по противнику помог огонь артиллерии.

"Нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", – говорится в публикации.

За сутки вражеские войска потеряли:

более 100 украинских военнослужащих;

шесть боевых бронированных машин;

гаубицу Д-30.

Ранее министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников.

Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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