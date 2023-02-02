15:39Политика
ВС РФ уничтожили более 100 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В министерстве обороны РФ рассказали о потерях украинской армии на краснолиманском направлении. Ведомство написало об этом в своем официальном телеграм-канале.
Российская группировка войск "Центр" провела успешное наступление на данном участке фронта. Нанести серьезный удар по противнику помог огонь артиллерии.
"Нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", – говорится в публикации.
За сутки вражеские войска потеряли:
- более 100 украинских военнослужащих;
- шесть боевых бронированных машин;
- гаубицу Д-30.
Ранее министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников.
Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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