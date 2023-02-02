Украинское командование перебросило солдат и технику под Стельмаховку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование перебросило дополнительные силы под Стельмаховку.

"В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", – передает ТАСС его слова.

Марочко объяснил, что враг старается восполнить потери на этом участке фронта, а также заменить технику и оружие, которые вышли из строя. Он обратил внимание на то, что численность группировки ВСУ, которая разместилась в этом районе, не изменилась.

Ранее министерство обороны РФ сообщило об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников.

Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские военные уничтожили иностранную технику на донецком направлении

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