10:34Политика
Украинское командование перебросило солдат и технику под Стельмаховку
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование перебросило дополнительные силы под Стельмаховку.
"В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", – передает ТАСС его слова.
Марочко объяснил, что враг старается восполнить потери на этом участке фронта, а также заменить технику и оружие, которые вышли из строя. Он обратил внимание на то, что численность группировки ВСУ, которая разместилась в этом районе, не изменилась.
Ранее министерство обороны РФ сообщило об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников.
Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.
В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные уничтожили иностранную технику на донецком направлении
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