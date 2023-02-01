ВС РФ осталось пройти 10 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артемовска – Марочко

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что армии РФ нужно пройти около 10 километров, чтобы полностью взять Артемовск в окружение. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Наши силы взяли этот населенный пункт в "подкову", и, для того, чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка 10 километров", – объяснил он.

Ранее замкомандира батальона "Свобода" в составе четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом. По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ДНР заявили, что Артемовск находится в оперативном окружении

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