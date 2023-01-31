Замкомандира украинского батальона назвал бои под Артемовском сущим адом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация под Артемовском является сущим адом уже на протяжении 5–6 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сделанное в эфире местного телеканала заявление замкомандира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимира Назаренко.

По его словам, в районе населенного пункта ведется тяжелый перманентный бой каждый день и час.

"Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: "А что сейчас происходит под Бахмутом (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), это не масштабное наступление?" – уточнил Назаренко.

Он указал на огромные потери, которые несет его батальон.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России смогут взять Артемовск в окружение в течение нескольких дней. По его словам, в ходе противостояния необходимо не только выполнить боевые задачи, но и сберечь армию и технику.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Солдаты ВСУ под Артемовском попросили вернуть их с передовой в тыл

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!