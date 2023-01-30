Украинские военные массово применяют амфетамин и метадон – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минобороны РФ получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов, в частности метадона и амфетаминов. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Российское военное ведомство выявило факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач. Кириллов напомнил, что, согласно украинскому законодательству, за оборот и транспортировку указанных препаратов грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В августе прошлого года российские специалисты нашли на позициях, оставленных бойцами ВСУ, препараты опиоидного и эфедринового ряда, такие как "Метадон", "Кодепсин", "Кодетерп", а также вещества эфедринового ряда: т-федрин и три-федрин.

Игорь Кириллов тогда пояснил, что препарат "Метадон" применяется при лечении наркотической зависимости как средство заместительной терапии.



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