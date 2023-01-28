Командир батальона "Восток" сравнил ситуацию в Угледаре с Куликовым полем

Фото: Минобороны РФ

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский рассказал, что бои за Угледар идут с переменным успехом: на одних участках продвигаются ВС РФ, на других – противник. Своими наблюдениями он поделился в личном телеграм-канале.

"Началась возня с переменным успехом, и понять, чья берет, до сих пор сложно. <...> Сейчас это предместье Угледара – и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко", – написал военнослужащий.

По его словам, артиллерия и танки работают с обеих сторон. Он также отметил, что 27 февраля ВСУ попытались взять импровизированный опорный пункт в подвале одной из дачь, однако российские военные при поддержке артиллерии смогли отбросить противника.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российским войскам удалось занять восточную и юго-восточную части Угледара. Сейчас под городом идут тяжелые бои. Взятие города усложняет наличие большой промышленной зоны, в которой укрываются украинские военные.



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