США и ЕС опасаются конфликта на Украине "в стиле Первой мировой войны" – СМИ

Фото: Минобороны РФ

США и ЕС опасаются конфликта на Украине "в стиле Первой мировой войны", сообщает Bloomberg.

Там отметили, что украинские войска истощены российской армией. Особенно сыграли роль действия в районе Артемовска. Кроме того, у войск Киева снизился потенциал для последующих наступлений в других районах вооруженных действий.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Владимир Путин считает, что либо Запад, либо Украина устанут от происходящего конфликта.

"Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне", – говорится в публикации.

По словам Кортунова, в случае проигрыша президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году может появиться "большая гибкость" по вопросу поставок Киеву вооружения.

Кроме того, издание Bloomberg сообщает, что российские войска могут пойти в наступление на Украине.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по системе энергетики Украины, сорвав перевозки вооружений и боеприпасов для украинских войск.

Поразить назначенные объекты, осуществляющие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта, удалось посредством ракет и беспилотников.



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