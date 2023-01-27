Российские войска сорвали поставки вооружений для ВСУ ракетным ударом

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по системе энергетики Украины, сорвав перевозки вооружений и боеприпасов для украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что поразить назначенные объекты, осуществляющие функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта, удалось посредством ракет и беспилотников.

Сообщается, что часть сорванных поставок осуществлялась странами Североатлантического альянса.

Действия ВС РФ позволили сорвать работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.

В четверг 26 января, СМИ сообщили о взрывах в ряде украинских регионов. Звуки были слышны в Киевской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Одессе и Виннице. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

СМИ сообщили о взрывах в ряде областей Украины

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