Воздушная тревога объявлена на востоке Украины

Фото: Минобороны РФ

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом информирует сервис украинского министерства цифровой трансформации по оповещению граждан.

Сирены прозвучали на востоке государства: в Днепропетровской и Харьковской областях. Также оповещения пришли в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого воздушная тревога во всех областях Украины прозвучала в 14:37 (в 15:37 по московскому времени). В Киеве сигнал был слышен на минуту раньше, в 14:36 (в 15:36 мск). Тревога длилась приблизительно час.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале Владимир Путин объявил в ночь на 24 февраля.

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