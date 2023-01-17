В Киеве заявили, что украинская ПВО не может сбить российские ракеты

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Украинские силы противовоздушной обороны не могут перехватить российские ракеты, поэтому Вооруженные силы РФ могут в любой момент нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Оказывается, их (российские ракеты. – Прим. ред.) не сбивают. Вообще сбить их нельзя", – сказал он в ролике, размещенном на видеохостинге YouTube.

Соскин отметил, что российские военные могут поразить здание администрации президента и другие центры базирования высших органов власти Украины. По его словам, неспособность украинской ПВО прикрыть Киев неоднократно подтверждалась.

Ранее в США заявили, что внезапные ракетные удары ВС РФ по инфраструктурным объектам Украины нарушили логистику ВСУ. Как сообщал подполковник американской армии Дэниел Дэвис, Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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