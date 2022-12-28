Замглавы офиса Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову

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Российские военные нанесли ракетный удар по Харькову, экстренные службы выехали на место ЧП. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Харьковской администрации Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях. По его словам, удар был нанесен по Слободскому району на юго-востоке Харькова.

"В результате утренних ударов <...> осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Утром 28 декабря в Харькове и Харьковской области объявили воздушную тревогу. Также тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины. СМИ сообщали о взрывах в Краматорске, Славянске и Лимане.

Вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Такое решение было принято после теракта на Крымском мосту.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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