ВС РФ поразили более 1 300 критически важных объектов Украины в ходе СВО – Герасимов

Фото: Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов сообщил, что в ходе спецоперации военнослужащие поразили более 1 300 объектов критической инфраструктуры Украины.

"В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1,3 тысячи критически важных объектов", – приводит его слова RT.

Подобные меры позволили снизить боевой потенциал Украины, остановить работу ВПК и затруднить перевозки ВСУ, сообщил Герасимов.

До этого Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух диверсионных групп в ДНР и Запорожской области. Участники осуществляли диверсионную деятельность со стороны Украины.

Ранее командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил о продвижении российских военных в районе Соледара. По его словам, ВС РФ ежедневно отвоевывают у ВСУ хорошие участки.



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