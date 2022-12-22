В МИД РФ предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва предупредила Афины о последствиях и ответственности, если Греция решит передать Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-300, нарушив контракт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена в качестве законной цели для поражения.

"Пока еще не поздно – можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", – цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что отправка С-300 может ослабить обороноспособность Греции в сфере ПВО.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности поставить Украине российские системы С-300, но только в случае если США взамен их установят на Крите противоракетные комплексы Patriot.

Захарова после этого заявила, что российская армия отследит и уничтожит любую военную технику, направленную на Украину.

Она напомнила, что, согласно положениям российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, Афинам запрещен реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласования с Москвой.

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявлял, что греческий кабмин не обсуждает замену зенитно-ракетных комплексов на другие системы для отправки на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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