Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Потенциальная поставка Грецией С-300 Киеву будет грубейшим нарушением договоренностей между Москвой и Афинами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она предупредила, что российская армия отследит и уничтожит любую военную технику, направленную на Украину.

"Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России", – цитирует представителя МИД РБК.

Захарова напомнила, что, согласно положениям российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, Афинам запрещен реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласования с Москвой.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности поставить Украине российские системы С-300, но только в случае, если США взамен их установят на Крите противоракетные комплексы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов. В связи с этим украинский лидер попросил американского коллегу оказать Киеву помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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