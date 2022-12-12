07:31Политика
Минобороны РФ показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ
На кадрах расчет "Искандера" снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Затем установка принимает огневую позицию, выравниваясь строго в горизонтальную плоскость, и приводит в стартовое положение крылатую ракету, чтобы нанести точечный удар по цели.
По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.
Отмечается, что от получения задачи до пуска проходит несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты, рассказали в Минобороны. Их применяют по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Крылатая ракета уничтожила еще один командный пункт ВСУ – Минобороны РФ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!