Минобороны РФ показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны РФ показало, как расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" наносят удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск.

На кадрах расчет "Искандера" снимает маскировочную сеть с пусковой установки. Затем установка принимает огневую позицию, выравниваясь строго в горизонтальную плоскость, и приводит в стартовое положение крылатую ракету, чтобы нанести точечный удар по цели.

По приказу с командного пункта расчет запускает ракеты.

Отмечается, что от получения задачи до пуска проходит несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

В арсенале оперативно-тактического комплекса есть и баллистические ракеты, рассказали в Минобороны. Их применяют по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Крылатая ракета уничтожила еще один командный пункт ВСУ – Минобороны РФ

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