На Украине заявили, что их система ПВО не может сбивать баллистические ракеты

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Представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат признал, что система ПВО Украины не может помешать атакам баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они расположены", – высказался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил об уничтожении 50% украинской инфраструктуры в результате российских ракетных ударов.

В связи с этим украинский лидер попросил американского коллегу оказать Киеву помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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