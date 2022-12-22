В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ", – рассказали в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, на обозначенном направлении были уничтожены до 30 украинских военнослужащих. Кроме того, ликвидированы две боевые бронированные машины и три пикапа.

Армейская авиация также нанесла удары по подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь ДНР.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва может быть увеличен с 27 до 30 лет.

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