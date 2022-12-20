ВС РФ за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Минобороны РФ рассказали, что российская армия смогла уничтожить за минувшие сутки пункты дислокации двух мехбригад ВСУ. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"На южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива в ДНР огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ", – отмечается в публикации.

Министерство также отметило, что российские военнослужащие устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе поселка Новодонецкое.

Отмечается, что за последние 24 часа потери украинской армии на этом направлении составили:

до 70 украинских военных убитыми и ранеными;

три боевые бронемашины;

два пикапа.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал , что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Также в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка бойцы ВСУ хотели вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские солдаты не позволили произвести контратаку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!