20 декабря, 20:20Политика
ВС РФ за сутки уничтожили пункты дислокации двух мехбригад ВСУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Минобороны РФ рассказали, что российская армия смогла уничтожить за минувшие сутки пункты дислокации двух мехбригад ВСУ. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.
"На южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива в ДНР огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ", – отмечается в публикации.
Министерство также отметило, что российские военнослужащие устранили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе поселка Новодонецкое.
Отмечается, что за последние 24 часа потери украинской армии на этом направлении составили:
- до 70 украинских военных убитыми и ранеными;
- три боевые бронемашины;
- два пикапа.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Также в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка бойцы ВСУ хотели вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские солдаты не позволили произвести контратаку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ поразили пункты временной дислокации двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении
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