ВС России сбили за сутки три украинских самолета и два вертолета в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки сбили три самолета и два вертолета ВСУ в Донецкой Народной Республике, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25, а также два вертолета Ми-8.

Конашенков подчеркнул, что в районах Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР российские военные уничтожили свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

Кроме того, на южнодонецком направлении были уничтожены около 70 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Ранее Конашенков рассказал, что ВС России взяли под контроль село Яковлевка в ДНР. Также в населенных пунктах Подгородное, Клещиевка и Курдюмовка бойцы ВСУ хотели вернуть ранее занимаемые позиции, однако российские солдаты не позволили произвести контратаку.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты ликвидировали в Харькове склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также была уничтожена украинская радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

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