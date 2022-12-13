Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными

Фото: РИА Новости

Военнослужащие РФ уничтожают ракетные системы залпового огня ВСУ в Запорожской области рекордными темпами. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятка реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций", – приводит слова Рогова РИА Новости.

По его словам, ВС РФ наносят удары по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами в Запорожье.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства Германии в Запорожской области.

До этого в Минобороны сообщили, что российские ВКС высокоточным ударом уничтожили свыше 90 наемников из Польши в районе населенного пункта Боровское в Харьковской области.

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