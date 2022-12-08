Более 90 польских наемников уничтожены ударом ВКС России в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили свыше 90 наемников из Польши, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Удар они нанесли в районе населенного пункта Боровское в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в составе авиации, артиллерии и ракетных войск ударили по трем пунктам временного размещения иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, в районе Славянска в ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские военные уничтожили иностранных наемников в Харьковской области и ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!