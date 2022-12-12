Рогов сообщил о повреждении моста в Мелитополе

Фото: /телеграм-канал "Владимир Рогов"

Украинские диверсанты пытались подорвать мост в пригороде Мелитополя, мост выстоял, но дорожное полотно серьезно пострадало. Об этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале.

Взрывы прогремели около 21:35 близ Мелитополя. По предварительной информации, взрывчатку заложили у опор моста. Сейчас движение по мосту приостановлено.

Рогов заявляет, что расценивает произошедшее как теракт. По его мнению, главная цель террористов – нарушение поставок продуктов, лекарств и стройматериалов на территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Рогов сообщал, что два человека погибли и двое были ранены в результате ракетного удара по Мелитополю.

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