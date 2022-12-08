ВКС РФ уничтожили пять РСЗО MLRS и MARS-II в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация уничтожила пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства Германии в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ", – заявил военный.

Также, по его словам, российские военные уничтожили две американских РСЗО HIMARS у села Ильичевка в ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС высокоточным ударом уничтожили свыше 90 наемников из Польши в районе населенного пункта Боровское в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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