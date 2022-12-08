ВСУ попали под удар собственной артиллерии при попытке наступления в Донбассе

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие оказались под обстрелом собственной артиллерии, когда пытались продвинуться на сватовском направлении.

"При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии", – передает РИА Новости его слова.

Он предположил, что это случилось из-за плохой связи в этом районе или из-за несогласованности действий подразделений.

В результате обстрела ВСУ понесли значительные потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции, добавил Марочко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ноябре ВСУ потеряли более 8,3 тысячи военнослужащих, 149 танков, 10 вертолетов и более 300 бронированных машин.

Глава МО РФ подчеркнул, что российские военные сумели нанести существенный урон живой силе и технике противника на южнодонецком и луганскодонецком направлениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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