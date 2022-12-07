Путин назвал ужасными удары украинских сил по жилым кварталам в Донбассе

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Владимир Путин рассказал, что украинские военнослужащие наносят удары по жилым кварталам в Донбассе. Об этом глава государства сообщил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России подчеркнул, что Запад и все мировое сообщество молчат, однако они не могут не знать об атаках, которые осуществляет киевский режим.

"Я вчера разговаривал с руководителем Донецкой Республики, Денис Пушилин мне звонил. Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, не может об этом никто не знать, все молчат. <...> Это, конечно, ужасно", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, как отметил российский лидер, несложно вычислить тех, кто подвергает населенные пункты обстрелам.

Ранее сообщалось, что более десяти домов в Петровском районе Донецка лишились отопления из-за атаки со стороны Украины. Снабжение потеряли 13 жилых домов, две школы и детский сад.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 14 человек

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!