Фото: TACC/Senior Airman Beaux Hebert/Zuma

Украинская сторона произвела атаку по городу Алчевск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS, было выпущено четыре ракеты. Об этом информирует представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 07:05 по Алчевску с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", – говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что ВСУ произвели артиллерийскую атаку на трансформаторную подстанцию города Токмака в Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, провокации со стороны Киева не прекращаются.

Он утверждает, что российские города регулярно подвергаются обстрелам, ВСУ производят атаки по гражданской инфраструктуре и социальным объектам.

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