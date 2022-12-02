В ЛНР заявили об увеличении числа дезертиров в ВСУ после слов главы ЕК о потерях

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Украинские военные стали массово оставлять свои позиции после заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, раскрывшей потери ВСУ в зоне спецоперации за последние месяцы, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что данные разведки свидетельствуют о том, что заявление фон дер Ляйен подорвало морально-психологическое состояние украинских войск.

"Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось (количество. – Прим. ред.) фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе", – заявил Марочко.

По его словам, семьи украинских военнослужащих начали массово "штурмовать" военкоматы, несмотря на угрозы ареста.

30 ноября фон дер Ляйен заявила, что "по оценкам на сегодняшний день" в ходе боев на Украине погибли более 20 тысяч мирных украинцев и 100 тысяч солдат ВСУ. В связи с этим она отметила необходимость использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

Спустя время фрагмент о числе погибших был полностью удален как из письменного, так и из видеозаявления главы Еврокомиссии. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что председатель ЕК имела в виду не только убитых, но и раненых.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также назвал заявление фон дер Ляйен ошибкой, отметив, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили до 13 тысяч человек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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